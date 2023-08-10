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Заболеваемость COVID-19 в мире за последний месяц подскочила до 80% - ВОЗ

22:02 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Около 1,5 млн человек заразились коронавирусной инфекцией в мире в период с 10 июля по 6 августа, более 2,5 тыс. умерли. Число случаев инфицирования выросло на 80% по сравнению с предыдущими 28 днями, а количество летальных исходов уменьшилось на 57%, сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). Она напомнила о серьезной опасности, которую представляет COVID-19, призвав страны поддерживать систему раннего предупреждения о болезни и проводить бустерную вакцинацию в группах высокого риска.

Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 492 210 случаев заражения и 2 560 летальных исходов. В ВОЗ обратили внимание на рост распространения варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. По состоянию на 9 августа он был выявлен в 48 странах. «Ввиду своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире», — пришли к выводу эксперты.

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