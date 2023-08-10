Заболеваемость COVID-19 в мире за последний месяц подскочила до 80% - ВОЗ
22:02 10.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Согласно информационному бюллетеню ВОЗ, в мире за четыре недели зарегистрировали 1 492 210 случаев заражения и 2 560 летальных исходов. В ВОЗ обратили внимание на рост распространения варианта EG.5 омикрон-штамма коронавируса. По состоянию на 9 августа он был выявлен в 48 странах. «Ввиду своего преимущества в росте и характеристик ускользания от иммунитета EG.5 может вызвать рост заболеваемости и стать доминирующим в некоторых странах или даже во всем мире», — пришли к выводу эксперты.
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