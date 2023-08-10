Байден обратился в Конгресс за 13-ю миллиардами долларов на военную помощь Украине

23:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден запросил Конгресс США выделить $13 млрд на военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на дополнительное содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности. Об этом сообщила газета The Washington Post.

Суммарно Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере $40 млрд. В эту сумму входит $12 млрд на устранение последствий стихийных бедствий на территории США и $4 млрд на охрану границ.