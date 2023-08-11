Российская станция «Луна-25» успешно запущена с космодрома «Восточный»
02:23 11.08.2023 Источник: Интерфакс, ТАСС
В 02:10 по московскому времени ракета "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат" и автоматической станцией "Луна-25" штатно стартовала с площадки 1С Восточного.
Аппарат отделится от разгонного блока «Фрегат» более чем через час. Перелет автоматической станции до естественного спутника Земли составит до 5,5 суток по штатной программе. После тормозного импульса аппарат выйдет на круговую околополярную орбиту высотой 100 км над Луной, где будет работать от трех до семи суток.
По данным разработчика "Луны-25" - Научно-производственного объединения им. С.А. Лавочкина ("НПО Лавочкина"), перелет станции по штатной программе составит от 4,5 до 5,5 суток.
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