Система ПВО сбила на подлете к Курску два украинских БПЛА

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины были сбиты в четверг на подлете к Курску. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Вчера около 23:00 силами ПВО на подлете к Курску были сбиты два украинских БПЛА», — написал он.

Других подробностей не приводится.