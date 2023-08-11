0
0
130
НОВОСТИ

Байден назвал Китай «часовой бомбой» и заверил, что «не хочет вредить» КНР

09:05 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден считает Китай «часовой бомбой», однако якобы стремится к «рациональным отношениям» с Пекином и не желает причинять вред КНР. С таким утверждением американский лидер выступил в четверг на мероприятии в штате Юта по сбору средств на его предвыборную кампанию.

«Китай является во многих случаях тикающей часовой бомбой», — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома. Американский лидер полагает, что Китай сталкивается с экономическими трудностями, включая высокую безработицу. «Когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки», — добавил он в связи с этим.

Байден утверждал, что добивается «рациональных отношений с Китаем». «Я не хочу вредить Китаю, но я слежу», — приводятся его слова в сообщении пресс-пула.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:05 11.08.2023
Капитуляция Украины открыла бы путь к миру, но Вашингтон и Киев этого не хотят — Медведев
0
32
10:00 11.08.2023
Депутат Госдумы предложила сократить рабочую неделю до 36 часов
0
50
09:32 11.08.2023
США не могут себе позволить новые многомиллиардные траты на Украину — конгрессмен
0
105
09:20 11.08.2023
ВС РФ при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР
0
125
09:00 11.08.2023
Система ПВО сбила на подлете к Курску два украинских БПЛА
0
148
02:23 11.08.2023
Российская станция «Луна-25» успешно запущена с космодрома «Восточный»
0
517
23:00 10.08.2023
Байден обратился в Конгресс за 13-ю миллиардами долларов на военную помощь Украине
0
620
22:33 10.08.2023
Скончался митрополит Токийский и всей Японии Даниил
0
635
22:02 10.08.2023
Заболеваемость COVID-19 в мире за последний месяц подскочила до 80% - ВОЗ
0
758
20:40 10.08.2023
США разморозят иранские активы на 6 млрд долл в рамках сделки об обмене заключенными
0
687

Возврат к списку