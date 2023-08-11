Байден назвал Китай «часовой бомбой» и заверил, что «не хочет вредить» КНР
09:05 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден считает Китай «часовой бомбой», однако якобы стремится к «рациональным отношениям» с Пекином и не желает причинять вред КНР. С таким утверждением американский лидер выступил в четверг на мероприятии в штате Юта по сбору средств на его предвыборную кампанию.
«Китай является во многих случаях тикающей часовой бомбой», — приводит слова Байдена пресс-пул Белого дома. Американский лидер полагает, что Китай сталкивается с экономическими трудностями, включая высокую безработицу. «Когда у плохих людей проблемы, они совершают плохие поступки», — добавил он в связи с этим.
Байден утверждал, что добивается «рациональных отношений с Китаем». «Я не хочу вредить Китаю, но я слежу», — приводятся его слова в сообщении пресс-пула.
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