ВС РФ при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР
09:20 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Военнослужащие Южной группировки войск при помощи расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте Николаевка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.
«Расчет реактивной системы залпового огня „Торнадо-С“ поразил район подготовки иностранных наемников на полигоне в Николаевке Луганской Народной Республики», — заявил он.
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