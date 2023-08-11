ВС РФ при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Военнослужащие Южной группировки войск при помощи расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников на полигоне в населенном пункте Николаевка Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом ТАСС сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

«Расчет реактивной системы залпового огня „Торнадо-С“ поразил район подготовки иностранных наемников на полигоне в Николаевке Луганской Народной Республики», — заявил он.