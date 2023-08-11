США не могут себе позволить новые многомиллиардные траты на Украину — конгрессмен
09:32 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские власти не могут позволить себе потратить дополнительно миллиарды долларов на нужды Украины в то время, когда в США имеется множество нерешенных проблем. Об этом заявила в четверг член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин (республиканка от штата Джорджия).
«Нет! В то время, когда пенсионеры, имеющие фиксированный доход, из-за высокой инфляции едва могут платить за аренду, есть долг в размере $32 трлн, число бездомных является самым высоким за все время, более 300 американцев ежедневно умирают из-за жалкой политики [президента США Джо] Байдена относительно границ, мы не можем позволить себе отправить еще $40 млрд Украине», — написала законодатель в социальной сети X («икс», ранее Twitter).
Она прокомментировала запрос администрации Байдена Конгрессу о выделении в качестве дополнительных расходов из федерального бюджета $13 млрд на экстренную военную помощь Киеву, а также $8,5 млрд на содействие Украине и ряду других стран в сфере экономики и безопасности.
Суммарно Байден запросил у Конгресса дополнительное финансирование в размере $40 млрд. Около половины из этих средств администрация рассчитывает израсходовать на нужды, касающиеся Украины. Оставшуюся часть США намерены направить, в частности, на устранение последствий стихийных бедствий на территории США ($12 млрд), охрану границ страны ($4 млрд) и размещение мигрантов ($2,2 млрд).
Как сообщило в июне Министерство финансов США, государственный долг страны впервые превысил отметку в $32 трлн.
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