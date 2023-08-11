Депутат Госдумы предложила сократить рабочую неделю до 36 часов

10:00 Источник: Lenta.ru

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб предложила сократить в России продолжительность рабочей недели с 40 до 36 часов. Парламентарий объяснила «Ленте.ру», что такая концепция практикуется в развитых странах и отвечает возможностям российского рынка труда.

«Для всех работающих необходимо сократить рабочую неделю с 40 часов до 36 часов. По этому пути идут многие страны мира, и Россия должна быть в этом направлении прогрессивной. (...) Мы в этом вопросе не будем первыми: в Европе много стран, где работают 36, 35 и даже 32 часа в неделю. Например, в Нидерландах, которые являются достаточно благополучной страной с одним из самых высоких уровней жизни, работают не более 33 часов в неделю», — заявила депутат.