Капитуляция Украины открыла бы путь к миру, но Вашингтон и Киев этого не хотят — Медведев
10:05 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украине на самом деле по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру, но ни Вашингтон, ни Киев этого не хотят. Такое мнение выразил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев.
«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве», — написал он.
Медведев отметил, что «мясокомбинат контрнаступления [Киева] работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных». «Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно», — заключил зампред СБ.
НОВОСТИ
- 10:00 11.08.2023
- Депутат Госдумы предложила сократить рабочую неделю до 36 часов
- 09:32 11.08.2023
- США не могут себе позволить новые многомиллиардные траты на Украину — конгрессмен
- 09:20 11.08.2023
- ВС РФ при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР
- 09:05 11.08.2023
- Байден назвал Китай «часовой бомбой» и заверил, что «не хочет вредить» КНР
- 09:00 11.08.2023
- Система ПВО сбила на подлете к Курску два украинских БПЛА
- 02:23 11.08.2023
- Российская станция «Луна-25» успешно запущена с космодрома «Восточный»
- 23:00 10.08.2023
- Байден обратился в Конгресс за 13-ю миллиардами долларов на военную помощь Украине
- 22:33 10.08.2023
- Скончался митрополит Токийский и всей Японии Даниил
- 22:02 10.08.2023
- Заболеваемость COVID-19 в мире за последний месяц подскочила до 80% - ВОЗ
- 20:40 10.08.2023
- США разморозят иранские активы на 6 млрд долл в рамках сделки об обмене заключенными
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать