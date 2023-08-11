Капитуляция Украины открыла бы путь к миру, но Вашингтон и Киев этого не хотят — Медведев

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украине на самом деле по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру, но ни Вашингтон, ни Киев этого не хотят. Такое мнение выразил в своем телеграм-канале заместитель председателя Совбеза (СБ) РФ Дмитрий Медведев.

«Страдающим людям в окопах разделенной страны по-настоящему нужна только капитуляция, которая, возможно, открыла бы путь к миру. Но мира не хотят ни в Вашингтоне, ни в Киеве», — написал он.

Медведев отметил, что «мясокомбинат контрнаступления [Киева] работает сегодня безостановочно, отправляя на убой тысячи несчастных». «Но его работа уже никак не поможет киевскому режиму, который перешел в стадию посмертного гниения. Его труп гальванизировать невозможно», — заключил зампред СБ.