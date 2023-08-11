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Задержанные за убийство кандидата в президенты Эквадора не являются гражданами страны

10:20 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все задержанные за убийство кандидата в президенты Эквадора Фернандо Вильявисенсио — граждане другой страны. Об этом сообщило министерство внутренних дел республики.

«Полиция была задействована для проведения следственных мероприятий, что позволило определить несколько адресов в секторе Конокото и на юге города и провести там обыски. В результате были задержаны шесть человек, у всех гражданство другой страны», — говорится в сообщении.

В заявлении МВД не уточняется гражданство задержанных. Как пишет газета El Tiempo, все подозреваемые — граждане Колумбии. По данным издания, как минимум один из них уже был судим за убийство и наркоторговлю.

Вильявисенсио был убит после предвыборного мероприятия вечером 9 августа в столице Эквадора. Еще девять человек получили ранения. Как сообщила прокуратура, один из подозреваемых был смертельно ранен в ходе перестрелки. В республике введено чрезвычайное положение.

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