Северный флот начал учения по управлению войсками в Арктической зоне

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками стартовала на Северном флоте, в ходе нее будут апробированы варианты действий по защите суверенитета России в акватории Северного морского пути (СМП). Об этом сообщили в пресс-службе флота.

«В ходе учений под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета Российской Федерации в акватории СМП, а также на практике проверена слаженность действий подразделений и сил флота в ходе практического выполнения поставленных задач», — говорится в сообщении.

В рамках учений будут отрабатываться вопросы развертывания арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота и передислокации части подразделений береговых войск для защиты коммуникаций СМП, охраны и обороны важных объектов.

Также будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне, проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп.