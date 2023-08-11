Северный флот начал учения по управлению войсками в Арктической зоне
11:20 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командно-штабная тренировка по управлению силами и войсками стартовала на Северном флоте, в ходе нее будут апробированы варианты действий по защите суверенитета России в акватории Северного морского пути (СМП). Об этом сообщили в пресс-службе флота.
«В ходе учений под руководством командующего флотом адмирала Александра Моисеева будут апробированы различные варианты действий по управлению силами и войсками флота при выполнении задач по защите суверенитета Российской Федерации в акватории СМП, а также на практике проверена слаженность действий подразделений и сил флота в ходе практического выполнения поставленных задач», — говорится в сообщении.
В рамках учений будут отрабатываться вопросы развертывания арктической экспедиционной корабельной группировки Северного флота и передислокации части подразделений береговых войск для защиты коммуникаций СМП, охраны и обороны важных объектов.
Также будут изучены возможные районы и условия применения разнородных сил Северного флота в Арктической морской зоне, проведены специальные операции по изоляции районов действий, блокированию и уничтожению диверсионно-разведывательных групп.
НОВОСТИ
- 11:32 11.08.2023
- Глава "Роскосмоса" сообщил, когда будут запущены следующие лунные станции
- 11:05 11.08.2023
- Воздушное пространство над Калугой закрыто — источник в авиавластях
- 11:00 11.08.2023
- Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто, вылеты и прилеты рейсов отложены
- 10:32 11.08.2023
- В Киеве прозвучал мощный взрыв — очевидцы
- 10:20 11.08.2023
- Задержанные за убийство кандидата в президенты Эквадора не являются гражданами страны
- 10:05 11.08.2023
- Капитуляция Украины открыла бы путь к миру, но Вашингтон и Киев этого не хотят — Медведев
- 10:00 11.08.2023
- Депутат Госдумы предложила сократить рабочую неделю до 36 часов
- 09:32 11.08.2023
- США не могут себе позволить новые многомиллиардные траты на Украину — конгрессмен
- 09:20 11.08.2023
- ВС РФ при помощи РСЗО «Торнадо-С» поразили район подготовки иностранных наемников в ЛНР
- 09:05 11.08.2023
- Байден назвал Китай «часовой бомбой» и заверил, что «не хочет вредить» КНР
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать