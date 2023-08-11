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Воздушное пространство над аэропортом Внуково закрыто, вылеты и прилеты рейсов отложены

11:00 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вылеты и прилеты самолетов в столичном аэропорту Внуково отложены, сообщили ТАСС в экстренных службах.

«Закрыто воздушное пространство в районе аэропорта Внуково, отложены вылеты и прилеты рейсов», — сказал собеседник агентства.

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