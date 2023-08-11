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НОВОСТИ

Воздушное пространство над Калугой закрыто — источник в авиавластях

11:05 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Воздушное пространство над Калугой закрыто, сообщил ТАСС источник в авиавластях РФ.

«Воздушное пространство над аэропортом Калуги закрыто с целью обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов», — сообщил собеседник агентства.

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