Украинский БПЛА, пытавшийся атаковать объект в Москве, подавлен средствами РЭБ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ) РФ пресекли попытку Киева осуществить атаку беспилотника по объекту в Москве. Об этом заявили в Минобороны России.

«Сегодня днем пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом по объекту на территории Москвы», — отметили в ведомстве.

Как уточнили в министерстве, беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы. «В результате пресеченной террористической атаки пострадавших и разрушений нет», — подчеркнули там.