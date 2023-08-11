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НОВОСТИ

До начала СВО Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 государств — СК

12:05 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина до начала СВО получила вооружение и боеприпасы от 20 государств, в том числе 16 членов НАТО. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе СК РФ.

«До начала специальной военной операции вооружение и боеприпасы получены от 20 государств, из которых 16 — члены НАТО. Установлено, что после начала СВО зафиксированы значительное наращивание объема таких поставок и увеличение числа стран-поставщиков», — говорится в сообщении.

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