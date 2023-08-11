Курс евро на Мосбирже превышал 108 рублей
12:20 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Курс евро на Мосбирже поднимался выше 108 руб. впервые с 24 марта 2022 года, свидетельствуют данные валютных торгов.
Так, по состоянию на 10:42 мск евро рос на 0,42% — до 108,005 руб.
К 10:47 мск евро замедлил рост и находился на уровне 107,84 руб. (+0,27%). В то же время доллар рос на 0,62% — до 98,07 руб., а юань прибавлял 0,36%, поднимаясь до 13,513 руб.
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