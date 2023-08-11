Тутберидзе вручили орден Александра Невского

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе получила орден Александра Невского. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Тутберидзе наградили орденом Александра Невского за успешную подготовку спортсменов к Олимпиаде 2022 года. В марте тренер не смогла присутствовать на церемонии вручения награды из-за болезни.