Sber Private Banking запустил инвестиционный продукт на Индекс компаний средней и малой капитализации
12:40 11.08.2023
Sber Private Banking первым на российском рынке представил эксклюзивный финансовый инструмент, позволяющий инвестировать в новый Индекс компаний средней и малой капитализации. Он включает в себя все акции, которые обращаются на Московской бирже, но не включенные в IMOEX индекс.
Компоненты индекса ежеквартально ребалансируются по заранее определенной логике. Из индекса исключаются компании, которые не проходят по критерию ликвидности (ежедневный торговый оборот меньше среднего значения 5 млн рубл. за последние 100 дней), а также депозитарные расписки.
«Перечень включенных в индекс эмитентов имеет потенциал к росту, так что у этого инструмента хорошие перспективы, – уверен старший вице-президент, руководитель блока «Развитие клиентского опыта B2C» Сбербанка Николай Васёв. – Кроме того, компании малой и средней капитализации, как правило, ориентированы на внутренний спрос, а значит, выигрывают от структурной трансформации российской экономики. Важно, что, в отличие от крупных эмитентов, здесь присутствует высокая диверсификация отраслей. Если в IMOEX более 45% занимает энергетика, то в индексе средней и малой капитализации ни одна из отраслей не превышает 22%. Все это в совокупности делает продукт на Индекс компаний средней и малой капитализации востребованным у наших клиентов сегмента Sber Private Banking».
Динамика индекса значительно обгоняет динамику IMOEX. Индекс средней и малой капитализации дает клиентам возможность расширить свой инвестиционный профиль. При этом инвестирование в стратегию позволяет взять экспозицию без риска ликвидности отдельных компаний. Сейчас инструмент доступен только клиентам Sber Private Banking со статусом квалифицированного инвестора. Приобрести новый инвестиционный продукт, получить подробные консультации и отслеживать динамику индекса клиенты Sber Private Banking могут у своего банкира.
Sber Private Banking – подразделение Сбера, которое обслуживает частных клиентов с активами от 100 млн руб. Входит в блок «Управление благосостоянием» Сбербанка.
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