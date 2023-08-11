Бывший президент ЮАР Зума явился в тюрьму и отпущен на свободу

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума явился в тюрьму для отбытия остающегося срока заключения, однако был отпущен на свободу. Об этом сообщила медиагруппа SABC.

По ее данным, в пятницу экс-глава государства провел в тюремном комплексе на юго-востоке республики менее двух часов.

Согласно информации новостного портала News24, Зума входит в число 9 488 заключенных, которых президент ЮАР Сирил Рамапоса помиловал 10 августа. Решение принято на основании особой нормы, позволяющей освобождать осужденных за нетяжкие преступления, поясняет портал.