Бывший президент ЮАР Зума явился в тюрьму и отпущен на свободу
13:00 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Бывший президент ЮАР Джейкоб Зума явился в тюрьму для отбытия остающегося срока заключения, однако был отпущен на свободу. Об этом сообщила медиагруппа SABC.
По ее данным, в пятницу экс-глава государства провел в тюремном комплексе на юго-востоке республики менее двух часов.
Согласно информации новостного портала News24, Зума входит в число 9 488 заключенных, которых президент ЮАР Сирил Рамапоса помиловал 10 августа. Решение принято на основании особой нормы, позволяющей освобождать осужденных за нетяжкие преступления, поясняет портал.
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