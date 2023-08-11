Двое неизвестных забрались на шпиль Кафедрального собора в Милане
13:05 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Двое молодых людей забрались на основной шпиль миланского Кафедрального собора, на котором стоит золотая статуя Мадонны. Об этом сообщило агентство ANSA.
По предварительной информации, речь идет о гражданах Франции. Позднее молодых людей задержала полиция, они были доставлены в участок. Местные власти отмечают, что не выявили связи между ними и вандалами, которые в понедельник поздно вечером забрались на центральную арку миланской торговой галереи Витторио Эмануэле II (Виктора Эммануила II) на площади Дуомо и оставили над ее сводом граффити.
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