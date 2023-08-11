0
0
48
НОВОСТИ

Двое неизвестных забрались на шпиль Кафедрального собора в Милане

13:05 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое молодых людей забрались на основной шпиль миланского Кафедрального собора, на котором стоит золотая статуя Мадонны. Об этом сообщило агентство ANSA.

По предварительной информации, речь идет о гражданах Франции. Позднее молодых людей задержала полиция, они были доставлены в участок. Местные власти отмечают, что не выявили связи между ними и вандалами, которые в понедельник поздно вечером забрались на центральную арку миланской торговой галереи Витторио Эмануэле II (Виктора Эммануила II) на площади Дуомо и оставили над ее сводом граффити.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:00 11.08.2023
Бывший президент ЮАР Зума явился в тюрьму и отпущен на свободу
0
53
12:43 11.08.2023
Мэр Собянин: Еще два летних бассейна будет построено на берегу Москвы-реки
0
92
12:40 11.08.2023
Sber Private Banking запустил инвестиционный продукт на Индекс компаний средней и малой капитализации
0
95
12:33 11.08.2023
Мэр Собянин рассказал, как идет обновление территории вокруг станции метро "Парк Победы"
0
103
12:32 11.08.2023
Тутберидзе вручили орден Александра Невского
0
113
12:28 11.08.2023
Сергей Собянин: Акваторию Москвы-реки освободят от затонувших и незаконно отстаивающихся судов
0
112
12:23 11.08.2023
Собянин: разрушений и пострадавших от обломков сбитого БПЛА возле Карамышевской набережной нет
0
127
12:20 11.08.2023
Курс евро на Мосбирже превышал 108 рублей
0
131
12:05 11.08.2023
До начала СВО Украина получила вооружение и боеприпасы от 20 государств — СК
0
156
12:00 11.08.2023
Украинский БПЛА, пытавшийся атаковать объект в Москве, подавлен средствами РЭБ
0
153

Возврат к списку