Двое неизвестных забрались на шпиль Кафедрального собора в Милане

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Двое молодых людей забрались на основной шпиль миланского Кафедрального собора, на котором стоит золотая статуя Мадонны. Об этом сообщило агентство ANSA.

По предварительной информации, речь идет о гражданах Франции. Позднее молодых людей задержала полиция, они были доставлены в участок. Местные власти отмечают, что не выявили связи между ними и вандалами, которые в понедельник поздно вечером забрались на центральную арку миланской торговой галереи Витторио Эмануэле II (Виктора Эммануила II) на площади Дуомо и оставили над ее сводом граффити.