Украинским войскам не удалось закрепиться в Урожайном в ДНР — Пушилин
13:20 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины продолжают совершать безуспешные попытки закрепиться в населенном пункте Урожайное, атаки отбиты. Об этом ТАСС сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин.
«Были какие-то моменты, что противнику удалось на окраинах Урожайного <…> начать закрепляться, но артиллерия и авиация Вооруженных сил РФ уничтожили противника. Причем техника там до сих пор стоит. Попытки продолжаются, но на данном этапе противнику не удалось войти и закрепиться в данном населенном пункте», — сказал врио главы.
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