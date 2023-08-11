Боррель потребовал освобождения президента Нигера без предварительных условий
13:32 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель потребовал немедленного освобождения президента Нигера Мохамеда Базума без предварительных условий. Это заявление, размещенное в соцсети X («икс», ранее Twitter), стало первой реакцией ЕС на саммит Экономического сообщества стран Западной Африки, на котором обсуждалась военная операция против Нигера.
Организаторы переворота в Нигере уже предупредили, что в случае иностранной военной интервенции ликвидируют Базума.
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