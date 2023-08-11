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ЦБ намерен вернуть ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон в 5,5-6,5% к 2026 году

14:00 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон на уровне 5,5-6,5% к 2026 году, следует из основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики на 2024–2026 годы.

«В базовом сценарии Банк России прогнозирует среднюю за год ключевую ставку в диапазоне 7,9-8,3% годовых в 2023 году, 8,5-9,5% в 2024 году, 6,5-8,5% в 2025 году. К 2026 году Банк России вернет ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон, который он оценивает в 5,5-6,5% годовых», — говорится в документе.

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