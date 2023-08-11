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НОВОСТИ

Выросло число погибших в результате пожаров на Гавайях

14:12 11.08.2023 Источник: Газета.Ru

Власти округа Мауи заявили, что число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек, сообщает CNN. В заявлении властей говорится, что в результате пожара в районе города Лахайна была подтверждена гибель еще 17 человек.

«Таким образом, число погибших достигло 53», — говорится в заявлении властей.

Губернатор штата Джош Грин отметил, что окончательное число жертв может оказаться значительно больше 60.  Газета.Ru

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