Выросло число погибших в результате пожаров на Гавайях

14:12 Источник: Газета.Ru

Власти округа Мауи заявили, что число жертв природных пожаров в американском штате Гавайи возросло до 53 человек, сообщает CNN. В заявлении властей говорится, что в результате пожара в районе города Лахайна была подтверждена гибель еще 17 человек.

«Таким образом, число погибших достигло 53», — говорится в заявлении властей.

Губернатор штата Джош Грин отметил, что окончательное число жертв может оказаться значительно больше 60. Газета.Ru