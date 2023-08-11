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НОВОСТИ

Вучич исключил победу Запада над Россией на Украине

14:32 11.08.2023 Источник: Lenta.ru

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что коллективный Запад всеми силами не сможет победить Россию в конфликте с Украиной. Об этом он высказался в эфире Happy TV.

Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя на Украине. «Было бы лучше всего, чтобы как можно раньше было достигнуто некое перемирие», — подчеркнул Вучич.  Lenta.Ru

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