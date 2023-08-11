Вучич исключил победу Запада над Россией на Украине

14:32 Источник: Lenta.ru

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что коллективный Запад всеми силами не сможет победить Россию в конфликте с Украиной. Об этом он высказался в эфире Happy TV.

Вучич исключил победу Запада над Россией на поле боя на Украине. «Было бы лучше всего, чтобы как можно раньше было достигнуто некое перемирие», — подчеркнул Вучич. Lenta.Ru