Пашинян заявил, что Баку не пропускает грузовики с гумпомощью в Карабах
15:12 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Азербайджан уже 16 дней не пропускает 19 грузовиков с гуманитарной помощью в Нагорный Карабах, где из-за перекрытия Лачинского коридора образовалась тяжелая ситуация. Об этом на заседании правительства заявил армянский премьер-министр Никол Пашинян.
«26 июля правительственная комиссия Республики Армения приняла решение об отправке гуманитарной помощи в Нагорный Карабах, после чего туда были отправлены 19 грузовиков, которые до сих пор стоят в общине Корнидзор Сюникской области, недалеко от Лачинского коридора. Аккредитованные в Армении иностранные дипломаты ознакомились с содержимым гуманитарного груза, это можно сделать повторно в Корнидзоре в любое время. Нет никаких объяснений тому, что в течение 16 дней не разрешается ввоз гуманитарных грузов в Нагорный Карабах», — отметил он.
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