Первых украинских летчиков обучат управлению F-16 не раньше следующего лета — WP

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая группа из шести украинских летчиков завершит обучение по управлению американскими истребителями F-16 только к следующему лету. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на украинских военных.

По ее данным, группа завершит первый этап обучения «не ранее следующего лета», они составят половину авиационной эскадрильи. Два других пилота будут находиться в запасе, уточняет издание. Вторая группа летчиков сможет завершить подготовку только к концу 2024 года.

Как отмечает газета, длительные сроки обучения связаны с тем, что летчикам необходимо пройти дополнительные четырехмесячные курсы английского языка в Великобритании, чтобы освоить терминологию, связанную с управлением истребителями. Согласно данным The Washington Post, Дания предложила обучать языку не только летчиков, но и тех, кто работает на земле.