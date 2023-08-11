Зеленский после серии скандалов распорядился уволить всех областных военкомов
15:32 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился освободить от должностей всех областных военкомов.
«Увольняем всех областных военкомов. <…> Цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — сказал он по итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Зеленский поручил уволить военкомов и назначить на их места военных, побывавших в зоне боевых действий, главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.
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