0
0
107
НОВОСТИ

Зеленский после серии скандалов распорядился уволить всех областных военкомов

15:32 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился освободить от должностей всех областных военкомов.

«Увольняем всех областных военкомов. <…> Цинизм и взяточничество во время войны — это государственная измена», — сказал он по итогам специального заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Зеленский поручил уволить военкомов и назначить на их места военных, побывавших в зоне боевых действий, главкому Вооруженных сил Украины Валерию Залужному.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

16:12 11.08.2023
Новшества в отпуске рецептурных препаратов коснутся не всех позиций — Росздравнадзор
0
23
16:00 11.08.2023
Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время не будет восстановлена — Сальдо
0
25
15:12 11.08.2023
Пашинян заявил, что Баку не пропускает грузовики с гумпомощью в Карабах
0
134
15:00 11.08.2023
Первых украинских летчиков обучат управлению F-16 не раньше следующего лета — WP
0
166
14:32 11.08.2023
Вучич исключил победу Запада над Россией на Украине
0
208
14:12 11.08.2023
Выросло число погибших в результате пожаров на Гавайях
0
221
14:00 11.08.2023
ЦБ намерен вернуть ключевую ставку в долгосрочный нейтральный диапазон в 5,5-6,5% к 2026 году
0
235
13:32 11.08.2023
Боррель потребовал освобождения президента Нигера без предварительных условий
0
252
13:20 11.08.2023
Украинским войскам не удалось закрепиться в Урожайном в ДНР — Пушилин
0
278
13:05 11.08.2023
Двое неизвестных забрались на шпиль Кафедрального собора в Милане
0
273

Возврат к списку