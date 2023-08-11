Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время не будет восстановлена — Сальдо

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Каховскую ГЭС после разрушения дамбы не смогу восстановить в ближайшее время. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Россия-24».

«Разрушенная Каховская ГЭС не функционирует, и, понятно, в ближайшее время она не восстановится», — сказал он.