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Новшества в отпуске рецептурных препаратов коснутся не всех позиций — Росздравнадзор

16:12 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Нововведения в продаже рецептурных препаратов, вступающие в силу в России с сентября 2023 года, коснутся только лекарств, подлежащих предметно-количественному учету, льготных препаратов и случаев дистанционной продажи рецептурных лекарств. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Росздравнадзора.

«Норма распространяется только на случаи вывода из оборота лекарственных препаратов, подлежащих предметно-количественному учету, льготных лекарственных препаратов, отпускаемых с полной или частичной компенсацией цены государством, а также лекарственных препаратов, отпускаемых дистанционным способом по рецептам. В других случаях изменений в правилах вывода препаратов из оборота в системе маркировки при отпуске через аптечную сеть не будет», — говорится в сообщении.

С 1 сентября в России вступают в силу изменения в постановление правительства «Об утверждении положения о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения». Они, в том числе, уточняют порядок вывода из оборота (продажи) рецептурных лекарств. Согласно уточненной норме, при отпуске лекарственных препаратов по рецепту аптеке нужно будет предоставлять в систему мониторинга реквизиты рецепта на лекарственный препарат (дата, номер и серия), напомнили в Росздравнадзоре.

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