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НОВОСТИ

Мятежники в Нигере распорядились привести военнослужащих в состояние боевой готовности

16:32 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сформированный мятежниками военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о готовности начать интервенцию. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.

По данным телеканала, военный совет мятежников, захвативших власть в республике, намерен мобилизовать дополнительные силы для противодействия потенциальному вторжению.

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