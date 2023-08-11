Мятежники в Нигере распорядились привести военнослужащих в состояние боевой готовности
16:32 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сформированный мятежниками военный совет распорядился привести армию Нигера в состояние боевой готовности на фоне заявлений Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о готовности начать интервенцию. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya.
По данным телеканала, военный совет мятежников, захвативших власть в республике, намерен мобилизовать дополнительные силы для противодействия потенциальному вторжению.
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