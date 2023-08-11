Восстановление Чонгарского моста займет не меньше месяца — Сальдо

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ремонт Чонгарского моста после удара украинских войск продлится не менее месяца. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Россия-24».

«Примерные сроки восстановления — не менее месяца», — сказал он. Сальдо уточнил, что сухопутный маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком после обстрелов мостов в Херсонской области.