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НОВОСТИ

Восстановление Чонгарского моста займет не меньше месяца — Сальдо

17:00 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ремонт Чонгарского моста после удара украинских войск продлится не менее месяца. Об этом сообщил врио губернатора региона Владимир Сальдо в интервью телеканалу «Россия-24».

«Примерные сроки восстановления — не менее месяца», — сказал он. Сальдо уточнил, что сухопутный маршрут в Крым через новые регионы справляется с потоком после обстрелов мостов в Херсонской области.

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