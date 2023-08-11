Зампред ЦБ РФ назвал высокой вероятность повышения ключевой ставки в сентябре
17:12 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зампред Банка России Алексей Заботкин заявил о высокой вероятности повышения ключевой ставки на предстоящем заседании совета директоров регулятора в сентябре.
«Инфляция идет по верхней половине прогнозного диапазона, прогнозный диапазон, как я уже напоминал сегодня, от 5-6,5%. И в контексте этого по вероятности повышения ставки на сентябрьском заседании совет директоров сказал уже 21 июля, что он допускает возможность дальнейшего повышения ставки на ближайших заседаниях. Традиционно эта формулировка означает высокую вероятность повышения уже на ближайшем заседании», — сказал Заботкин на пресс-конференции.
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