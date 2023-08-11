Курс доллара на Мосбирже превышал 99 руб., евро — 109 рублей

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже превышал 99 руб. впервые с 25 марта 2022 года, курс евро находился выше 109 руб. впервые с 23 марта прошедшего года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 16:20 мск, курс доллара поднимался до 99,0025 руб. (+1,59%). По данным на 16:33 мск, курс евро находился на уровне 109,11 руб. (+1,45%).