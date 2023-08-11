0
0
0
НОВОСТИ

Курс доллара на Мосбирже превышал 99 руб., евро — 109 рублей

17:32 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Курс доллара на Московской бирже превышал 99 руб. впервые с 25 марта 2022 года, курс евро находился выше 109 руб. впервые с 23 марта прошедшего года, свидетельствуют данные валютных торгов.

По данным на 16:20 мск, курс доллара поднимался до 99,0025 руб. (+1,59%). По данным на 16:33 мск, курс евро находился на уровне 109,11 руб. (+1,45%).

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:12 11.08.2023
Зампред ЦБ РФ назвал высокой вероятность повышения ключевой ставки в сентябре
0
75
17:00 11.08.2023
Восстановление Чонгарского моста займет не меньше месяца — Сальдо
0
70
16:32 11.08.2023
Мятежники в Нигере распорядились привести военнослужащих в состояние боевой готовности
0
150
16:12 11.08.2023
Новшества в отпуске рецептурных препаратов коснутся не всех позиций — Росздравнадзор
0
166
16:00 11.08.2023
Каховская ГЭС после разрушения дамбы в ближайшее время не будет восстановлена — Сальдо
0
161
15:32 11.08.2023
Зеленский после серии скандалов распорядился уволить всех областных военкомов
0
231
15:12 11.08.2023
Пашинян заявил, что Баку не пропускает грузовики с гумпомощью в Карабах
0
227
15:00 11.08.2023
Первых украинских летчиков обучат управлению F-16 не раньше следующего лета — WP
0
263
14:32 11.08.2023
Вучич исключил победу Запада над Россией на Украине
0
322
14:12 11.08.2023
Выросло число погибших в результате пожаров на Гавайях
0
304

Возврат к списку