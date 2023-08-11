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С начала СВО 85% россиян стали хуже относиться к украинцам, 15% — лучше, заявил глава ФАДН

18:00 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

С начала специальной военной операции (СВО) 85% россиян заявили об ухудшении своего отношения к украинцам, 15% респондентов отметили улучшение своего отношения. Об этом заявил глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов в интервью «Известиям».

«Среди граждан, отметивших изменение отношения к другим национальностям с момента начала СВО, превалирует мнение об ухудшении отношения к украинцам. В частности, 85% заявили, что стали относиться к ним хуже, а 15%, наоборот, отметили улучшения своего отношения», — рассказал Баринов.

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