В Азербайджане обвинили армян Карабаха в срыве договоренностей по грузоперевозкам

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представители армянского населения Карабаха сорвали имевшиеся с властями Азербайджана договоренности по налаживанию грузоперевозок и двусторонним переговорам. Об этом говорится в комментарии пресс-секретаря МИД республики Айхана Гаджизаде.

«С помощью международных посредников в последние дни действительно была достигнута договоренность об использовании Международным комитетом Красного Креста (МККК) маршрута Агдам — Ханкенди для перевозки грузов, а через 24 часа после этого — увеличении интенсивности перевозок по Лачинской дороге. В последний момент эта договоренность была сорвана представителями армянского населения Карабаха», — говорится в заявлении.