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На авиабазе в Польше проходят учения с применением батарей Patriot и впервые с IBCS

19:20 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша проводит учения с применением батарей Patriot и с первым для военных страны применением системы IBCS. Об этом министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter).

«На 32-й тактической авиабазе проходят учения SOCHACZEW23 с применением батарей Patriot и впервые с системой IBCS. Учения проверяют интеграцию всех элементов самого высокого уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны», — говорится в сообщении.

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