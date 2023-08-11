На авиабазе в Польше проходят учения с применением батарей Patriot и впервые с IBCS
19:20 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польша проводит учения с применением батарей Patriot и с первым для военных страны применением системы IBCS. Об этом министр национальной обороны Мариуш Блащак сообщил на своей странице в социальной сети X («икс», ранее Twitter).
«На 32-й тактической авиабазе проходят учения SOCHACZEW23 с применением батарей Patriot и впервые с системой IBCS. Учения проверяют интеграцию всех элементов самого высокого уровня многослойной противовоздушной и противоракетной обороны», — говорится в сообщении.
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