Суд арестовал технического директора фирмы после взрыва на складе в Сергиевом Посаде
20:40 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сергиево-Посадский суд Московской области в пятницу заключил под стражу на два месяца технического директора компании «Пиро-росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — огласил постановление судья.
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