Суд арестовал технического директора фирмы после взрыва на складе в Сергиевом Посаде

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сергиево-Посадский суд Московской области в пятницу заключил под стражу на два месяца технического директора компании «Пиро-росс» Сергея Чанкаева по делу о взрыве на складе пиротехники в Сергиевом Посаде, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

«Удовлетворить ходатайство следствия об избрании Чанкаеву меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца», — огласил постановление судья.