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Украина начала переговоры о гарантиях безопасности с Великобританией

21:20 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украина и Великобритания начали переговоры о предоставлении Киеву гарантий безопасности. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Сегодня после наших американских коллег мы начали консультации с нашими друзьями, партнерами из Великобритании. <…> Эти гарантии помогут нам сформировать нашу обороноспособность», — сказал он в эфире телеканала «Рада».

В Киеве надеются, что первые двусторонние договоры о гарантиях безопасности будут заключены до конца текущего года, отметил Ермак. По его словам, к декларации о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, принятой Группой семи на полях саммита НАТО в Вильнюсе, присоединились уже 13 стран: Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Латвия, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Финляндия, Чехия и Швеция. Ранее сообщалось, что аналогичные переговоры Украина начала с США.

Группа семи на полях саммита НАТО, состоявшегося 11–12 июля в Вильнюсе, приняла декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины. Документ, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал.

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