Египет отказался поставлять оружие Украине, несмотря на давление США - WSJ

22:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США с весны пытаются добиться от Египта начала поставок вооружений Украине, но Каир не поддается давлению. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.

По ее данным, в первый раз американский министр обороны Ллойд Остин обратился к египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой передать Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие еще в марте нынешнего года, но однозначного ответа не получил. Позднее в частных беседах члены египетской администрации сообщили, что поставлять оружие Киеву не планируется.

Представители США и Египта не стали подтверждать газете информацию о переговорах на этот счет.