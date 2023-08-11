Египет отказался поставлять оружие Украине, несмотря на давление США - WSJ
22:00 11.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США с весны пытаются добиться от Египта начала поставок вооружений Украине, но Каир не поддается давлению. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal.
По ее данным, в первый раз американский министр обороны Ллойд Остин обратился к египетскому президенту Абдель Фаттаху ас-Сиси с просьбой передать Украине артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты, системы ПВО и стрелковое оружие еще в марте нынешнего года, но однозначного ответа не получил. Позднее в частных беседах члены египетской администрации сообщили, что поставлять оружие Киеву не планируется.
Представители США и Египта не стали подтверждать газете информацию о переговорах на этот счет.
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