США допускают, что боевые действия на Украине будут идти и в 2024 году — Белый дом

22:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американская администрация не исключает, что военные действия на Украине будут идти и в следующем году, готова в связи с этим обращаться к Конгрессу США с дальнейшими запросами на оказание помощи Киеву. Об этом заявил на регулярном онлайн-брифинге для журналистов координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, комментируя обращение в четверг исполнительной ветви власти США к законодательной с запросом на дополнительную помощь Украине в 2023 финансовом году.

«И мы комфортно себя чувствуем в плане того, чего добиваемся в дополнительном запросе. Мы считаем, что это — надлежащий объем, который надо запрашивать. С учетом состояния боевых действий на Украине в настоящее время, а также чрезвычайно отчетливой возможности того, что боевые действия все еще будут продолжаться, когда мы будем входить в первый квартал следующего года, двигаться к осени», — утверждал Кирби.