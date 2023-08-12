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НОВОСТИ

В Калужской области средства ПВО сбили беспилотник

09:10 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит беспилотный летательный аппарат в Дзержинском районе Калужской области, сообщил в телеграм-канале губернатор Владислав Шапша.

«Сегодня ночью в Дзержинском районе работали средства ПВО. Сбит беспилотный летательный аппарат», — сказал глава региона.

Губернатор добавил, что последствий для людей и инфраструктуры нет.

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