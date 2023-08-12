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Число регулярно занимающихся спортом россиян за год выросло на 4 млн человек - Чернышенко

09:15 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество систематически занимающихся спортом россиян за последний год увеличилось на 4 млн человек и уже составляет 53% от всего населения страны. Об этом заявил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, комментарий которого предоставлен аппаратом вице-премьера.

12 августа в России отмечается День физкультурника.

«В 2023 году во всех регионах проходят мероприятия, приуроченные к столетию образования государственного органа в сфере физической культуры и спорта. Накопленные за целый век традиции и опыт позволяют нам совместно со спортивной общественностью развивать российский спорт по самым высоким стандартам, повышая качество жизни граждан и обеспечивая крепкую основу развития страны, — сказал Чернышенко. — Правительство поддерживает спортивные инициативы на всех уровнях, ведется подготовка квалифицированных кадров, выделяются средства на создание спортивной инфраструктуры в городах и селах, сегодня более 345 тыс. спортивных объектов ежедневно открывают двери для взрослых и детей, любителей и профессионалов, благодаря чему мы планомерно идем к достижению цели, поставленной президентом Владимиром Путиным, — увеличить к 2030 году до 70% долю россиян, систематически занимающихся спортом. Уже 53% граждан ведут активный образ жизни, а за последний год к регулярным занятиям физической культурой и спортом присоединились 4 млн человек. Российская спортивная школа всегда славилась профессионалами и богатейшим опытом, признанными во всем мире, с праздником, друзья, и только вперед».

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