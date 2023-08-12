Со вторника в Москву вернется жара - Гидрометцентра
09:20 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В выходные дни и понедельник температура в Москве будет в диапазоне плюс 22-25 градусов. Суббота окажется достаточно дождливой, в воскресенье и понедельник интенсивность осадков уменьшится, но кратковременные дожди еще будут наблюдаться.
«Начиная со вторника, прогнозируется повышение температуры. Вторник и среда будут очень комфортными днями — много солнца, переменная облачность, без осадков, плюс 23-29 градусов», — сообщил он.
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