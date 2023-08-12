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Со вторника в Москву вернется жара - Гидрометцентра

09:20 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Потепление до плюс 23-29 градусов и прекращение осадков ожидается в Москве со вторника. Пик жары будет в четверг и пятницу — температура будет достигать плюс 31 градуса, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В выходные дни и понедельник температура в Москве будет в диапазоне плюс 22-25 градусов. Суббота окажется достаточно дождливой, в воскресенье и понедельник интенсивность осадков уменьшится, но кратковременные дожди еще будут наблюдаться.

«Начиная со вторника, прогнозируется повышение температуры. Вторник и среда будут очень комфортными днями — много солнца, переменная облачность, без осадков, плюс 23-29 градусов», — сообщил он.

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