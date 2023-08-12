В Белгородской области за сутки система ПВО сбила два беспилотника

10:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбили в пятницу в Белгородской области. Также за сутки украинские войска выпустили семь боеприпасов по населенным пунктам региона, пострадавших и разрушений нет, сообщил в телеграм-канале губернатор Вячеслав Гладков.



«На подлете к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий», — сказал Гладков. По словам губернатора, еще один БПЛА сбит недалеко от поселка Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе. Кроме этого, по хутору Панков ВСУ выпустили три минометных снаряда, по селу Терезовка — два артиллерийских.



В Белгородском районе в селе Журавлевка ВСУ сбросили гранату с беспилотного летательного аппарата. Еще одно неустановленное взрывное устройство было сброшено с БПЛА на окраине села Демидовка в Краснояружском районе.



