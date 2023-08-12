В Белгородской области за сутки система ПВО сбила два беспилотника
10:10 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«На подлете к городу Белгороду нашей системой ПВО сбит беспилотник противника. Обошлось без последствий», — сказал Гладков. По словам губернатора, еще один БПЛА сбит недалеко от поселка Батрацкая Дача в Шебекинском городском округе. Кроме этого, по хутору Панков ВСУ выпустили три минометных снаряда, по селу Терезовка — два артиллерийских.
В Белгородском районе в селе Журавлевка ВСУ сбросили гранату с беспилотного летательного аппарата. Еще одно неустановленное взрывное устройство было сброшено с БПЛА на окраине села Демидовка в Краснояружском районе.
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