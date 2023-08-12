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К местонахождению туристов в горах КБР вылетел вертолет со спасателями МЧС

10:20 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели МЧС России вылетели на вертолете на место обрушения горных масс в горах Кабардино-Балкарии, где пострадала группа туристов. Об этом ТАСС сообщили в субботу в МЧС РФ.

«К местонахождению туристов вылетел вертолет со спасателями МЧС России на борту», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В ГУ МЧС по республике журналистам пояснили, что запланирована поэтапная эвакуация людей. «В 08:40 на место вылетел коммерческий вертолет фирмы „Хелиэкшн“ со спасателями на борту. Будут поэтапно эвакуировать всю группу. В группе семь человек. По предварительной информации, один человек погиб, но данные будут уточняться по прибытии спасателей», — сообщили журналистам.

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