К местонахождению туристов в горах КБР вылетел вертолет со спасателями МЧС
10:20 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«К местонахождению туристов вылетел вертолет со спасателями МЧС России на борту», — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале ведомства.
В ГУ МЧС по республике журналистам пояснили, что запланирована поэтапная эвакуация людей. «В 08:40 на место вылетел коммерческий вертолет фирмы „Хелиэкшн“ со спасателями на борту. Будут поэтапно эвакуировать всю группу. В группе семь человек. По предварительной информации, один человек погиб, но данные будут уточняться по прибытии спасателей», — сообщили журналистам.
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