На Гавайях число пострадавших при пожаре выросло до 80

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Количество жертв пожаров на одном из гавайских островов Мауи увеличилось до 80. Об этом в пятницу сообщило управление округа Мауи (американский штат Гавайи).



«Спасатели продолжают тушить вспышки и локализовать пожары в городах Лахайна, Пулеху и Кихеи, — говорится в опубликованном на сайте округа заявлении. — Число погибших составляет 80».



Лесной пожар начался на острове Мауи — одном из небольших островов Гавайского архипелага — в среду. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна. Город в результате сгорел полностью, люди пытались уплыть от огня в океан. Их спасали береговая охрана и волонтеры.



