На Гавайях число пострадавших при пожаре выросло до 80
11:30 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Спасатели продолжают тушить вспышки и локализовать пожары в городах Лахайна, Пулеху и Кихеи, — говорится в опубликованном на сайте округа заявлении. — Число погибших составляет 80».
Лесной пожар начался на острове Мауи — одном из небольших островов Гавайского архипелага — в среду. Из-за сильного ветра огонь быстро распространился на туристический городок Лахайна. Город в результате сгорел полностью, люди пытались уплыть от огня в океан. Их спасали береговая охрана и волонтеры.
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