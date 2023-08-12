Из-за предложений ЕС свыше 30% виноградников Германии находятся под угрозой исчезновения
12:20 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Как сообщает издание, регламент предусматривает полный запрет на использование средств защиты растений на охраняемых территориях. К ним относятся, в частности, ландшафтные заповедники, водоохранные зоны и места обитания флоры и фауны. Свыше 30% немецких виноградников находятся именно в этих районах. «Полный отказ от использования средств защиты растений в так называемых уязвимых зонах равнозначен практическому закрытию этих районов», — поясняет Ассоциация виноделов Германии, заявление которой приводит газета.
Кроме того, из-за предложений Евросоюза пострадает и сельское хозяйство ФРГ. Эксперты подсчитали, что будет затронуто до 31% пахотных земель Германии, где возможно только органическое земледелие. В Министерстве продовольствия и сельского хозяйства ФРГ указали, что в целом поддерживают инициативу ЕС, «но регламент срочно нуждается в корректировках, отвечающих конкретным требованиям в Германии», указала представитель ведомства.
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