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НОВОСТИ

Украинская полиция не разрешает передать еду паломникам в опечатанном корпусе

12:30 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская полиция не разрешает передать еду для паломников, заблокированных в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

«Утром 12 августа в сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как сотрудники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одной из заблокированных гостиниц (корпус № 58 Лавры). Следует отметить, что в указанном корпусе прописаны некоторые насельники Лавры», — говорится в сообщении.

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