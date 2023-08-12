Украинская полиция не разрешает передать еду паломникам в опечатанном корпусе

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Украинская полиция не разрешает передать еду для паломников, заблокированных в одном из корпусов Киево-Печерской лавры. Об этом сообщает информационно-просветительский отдел канонической Украинской православной церкви (УПЦ).



«Утром 12 августа в сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как сотрудники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одной из заблокированных гостиниц (корпус № 58 Лавры). Следует отметить, что в указанном корпусе прописаны некоторые насельники Лавры», — говорится в сообщении.



