Украинская полиция не разрешает передать еду паломникам в опечатанном корпусе
12:30 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Утром 12 августа в сети появилась видеозапись, на которой зафиксировано, как сотрудники полиции препятствуют передаче хлеба для людей, находящихся в одной из заблокированных гостиниц (корпус № 58 Лавры). Следует отметить, что в указанном корпусе прописаны некоторые насельники Лавры», — говорится в сообщении.
НОВОСТИ
- 13:20 12.08.2023
- Власти проконтролируют цены на дополнительные запасы топлива поступившие в Крым
- 13:10 12.08.2023
- Спасатели эвакуировали всех туристов пострадавших в горах КБР и вывезли тело погибшего
- 12:20 12.08.2023
- Из-за предложений ЕС свыше 30% виноградников Германии находятся под угрозой исчезновения
- 11:30 12.08.2023
- На Гавайях число пострадавших при пожаре выросло до 80
- 11:20 12.08.2023
- В больницу доставлены трое туристов пострадавших во время камнепада в горах КБР
- 11:10 12.08.2023
- На Украине из-за аварии остался без водоснабжения город Житомир
- 10:20 12.08.2023
- К местонахождению туристов в горах КБР вылетел вертолет со спасателями МЧС
- 10:10 12.08.2023
- В Белгородской области за сутки система ПВО сбила два беспилотника
- 09:20 12.08.2023
- Со вторника в Москву вернется жара - Гидрометцентра
- 09:15 12.08.2023
- Число регулярно занимающихся спортом россиян за год выросло на 4 млн человек - Чернышенко
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать