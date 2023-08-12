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Спасатели эвакуировали всех туристов пострадавших в горах КБР и вывезли тело погибшего

13:10 12.08.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спасатели эвакуировали на вертолете всех туристов, пострадавших во время камнепада в горах Кабардино-Балкарии. Вывезено также тело погибшего туриста, сообщается в телеграм-канале МЧС РФ.

«МЧС России на вертолете эвакуировало всех пострадавших в горах Кабардино-Балкарии туристов. Они переданы врачам города Нальчика. Всего за два вылета вертолета спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России эвакуировано пятеро пострадавших и один погибший», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы регионального управления МЧС, тело погибшего доставлено в альпинистский лагерь «Безенги». Погибший мужчина 1989 года рождения приехал в Кабардино-Балкарию из Санкт-Петербурга.

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